Красноярск, 30 июля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. «Норникель» считает, что сумма финансового ущерба, нанесённого водным биоресурсам в результате разлива дизтоплива в Норильске в 2020 году, предъявленная Росрыболовством, является завышенной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

В «Норникеле» подчеркнули, что ранее воздействие аварии на водные биоресурсы оценили сотрудники специализированных научных институтов. И обозначенная Росрыболовством сумма «во много раз превышает» результаты указанных исследований.

«После получения и изучения искового заявления от Росрыболовства менеджмент компании намерен оспаривать иск и методику расчёта ущерба в суде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») иск на сумму 58,65 млрд рублей.

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Экологическая катастрофа в Норильске произошла в мае 2020 года. Разлилось свыше 21 тыс. нефтепродуктов. «Норникель» выплатил ущерб в размере 146,2 млрд рублей.