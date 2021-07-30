Токио, 30 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Правительство Японии до 31 августа продлило действие введённого из-за COVID-19 режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио, а также распространило карантинные ограничения ещё на ряд префектур. Об этом министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура 30 июля заявил на заседании экспертной комиссии.

Russian.news.cn Гуляющие по улицам Токио

Ясутоси Нисимура «Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака».

По его словам, усиленные карантинные меры также будут введены в префектурах Хоккайдо, Исикава, Киото, Хёго и Фукуока.

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Напомним, что ранее режим ЧС, призванный ограничить распространения коронавируса SARS-CoV-2, был введён в японской столице на срок до 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии намерено продлить до 31 августа действие связанного с пандемией коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС), ранее введённого в Токио до 12 августа.