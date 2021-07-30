Майминский район, Алтай, 30 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончалась 39-летняя жительница Майминского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончались 307 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 435. За минувшие сутки выявлено 56 новых носителей.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 948 человек, в том числе 56 за последние сутки.