Новосибирск, 30 июля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В новосибирском суде провозглашён приговор по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера Биотехнопарка Кольцово Владимира Кожевникова и предпринимателя Павла Шелеметьева, обвиняемых в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) — по факту хищения денежных средств у коммерческой организации ООО «Медхолдинггрупп» в особо крупном размере. Об этом сообщил Железнодорожный районный суд Новосибирска.

50.мвд.рф Мошенничество

«Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении указанного преступления и им назначено наказание: Кожевникову В.Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 1 000 000 рублей; Шелеметьеву П.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом 800 000 рублей, — говорится на сайте суда. — В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей».

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, по данным следствия, в 2015 году между УК «Биотехнопарк» и «Медхолдинггрупп» были заключены соглашения о поставках лабораторного оборудования. Гендиректор «Биотехнопарка» якобы инициировал перечисление средств на расчетный счёт компании «Медхолдинггрупп» в размере, превышающем объём аванса по договору. Но потом убедил руководителя организации под видом займов перевести деньги на счета фирм, подконтрольных своему знакомому предпринимателю. С марта 2015 года по август 2016 года им удалось похитить около 9,7 млн руб. Кожевникова и Шелеметьева задержали в августе 2019 года. Они обвинялись в коррупции, позже обвинение переквалифицировали на мошенничество.