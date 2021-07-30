Красноярск, 30 июля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В арбитраж Красноярского края поступил многомиллиардный иск Енисейского территориального управления Росрыболовства к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» — дочернему предприятию «Норникеля» Владимира Потанина. Претензии на сумму более 58,65 млрд рублей пока к производству не приняты и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Иск поступил 29 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 58 650 289 721,71 рубля.

В пресс-службе ведомства ранее уточнили, что иск связан с массовой гибелью рыбы и расходами на восстановление биоресурсов. Ущерб — это следствие крупной аварии в мае 2020 года, когда произошёл разлив дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 НТЭК.

При оценке стоимости ущерба и затрат на восстановление ведомство использовало утвержденную законом методику.

Напомним, ранее с НТЭК Росприроднадзором за ущерб природе было взыскано почти 148 млрд рублей.