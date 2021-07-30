Кызыл, 30 июля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, вечером 29 июля пострадавший поступил в больницу с ножевым ранением спины.

Следственное управление СКР по Туве В Туве убили 10-месячного младенца

Спустя некоторое время 10-месячный ребёнок скончался.

По данным следствия, что в тот день родители младенца выехали в Улуг-Хемский район, оставив его под присмотром няни. Последняя начала распивать спиртное со своим сожителем.

«В ходе распития спиртного между сожителями возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался её ударить, но удар пришелся в спину ребёнка», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый к настоящему времени задержан. Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.