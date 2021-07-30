Чита, 30 июля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 309.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 50 213 человек, в том числе 223 за последние сутки. Скончались ещё семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 1161 человек.

«В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, на текущий момент 197 человек находятся в тяжелом состоянии, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — отметили в правительстве.