Пекин, 30 июля, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая выделил 795 млн юаней (около $122,4 млн) на ремонт и реконструкцию в регионах, сильно пострадавших от ливней, тайфунов и наводнений, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

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Фонд центрального финансового резерва будет поддерживать восстановление инфраструктуры и объектов общественного обслуживания после стихийных бедствий в провинциях Хэнань, Сычуань, Шаньси и Чжэцзян, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР.

Непрерывные сильные ливни обрушились на провинции Хэнань, Сычуань и Шаньси с июля, а тайфун «Ин-Фа» дважды обрушился на провинцию Чжэцзян. Это вызвало сильные наводнения и привело к человеческим жертвам, а также материальным потерям.

По данным Министерства финансов КНР, ранее Китай выделил 3 млрд юаней на поддержку борьбы с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Хэнань.