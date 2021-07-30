Чита, 30 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающегося ухудшения погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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"Днём 30 июля и в течение суток 31 июля местами по южным, юго-восточным, восточным районам Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град», — отметили в ведомстве.

В связи с этим жителям рекомендовано проявлять бдительность и следить за детьми. Автомобилистов призвали не пересекать реки вброд, пока уровень воды не вернётся к нормальным значениям.