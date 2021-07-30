Пекин, 30 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи», основанный на древней китайской легенде о Белой змее, продолжал доминировать в прокате материкового Китая 29 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Tobias Wrzal Кино

Продолжение хита киностудии Light Chaser Animation собрало в прокате за прошедшие сутки более 20,5 млн юаней (около $3,2 млн), в результате чего его общие кассовые сборы достигли 300 млн юаней на седьмой день с момента его дебюта.

На втором месте расположились «Китайские врачи», кинематографическое осмысление усилий Китая в борьбе с эпидемией COVID-19. Фильм собрал за тот же день более 13,5 млн юаней, а его суммарные сборы превысили 1,2 млрд юаней.

На третьем месте оказался криминальный боевик «Бушующий огонь», рассказывающий историю о полицейской охоте на банду наркоторговцев. Главную роль в фильме исполнил гонконгский актер Донни Йен. Фильм собрал более 13,4 млн юаней по предварительным продажам билетом в день премьеры.