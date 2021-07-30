Вашингтон, 30 июля, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Супруге президента США Джо БайденаДжилл вечером 29 июля обработали колотую рану на ноге в медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Во время визита в медучреждение первую леди США сопровождал её супруг.

«Первая леди успешно перенесла процедуру по обработке колотой раны на левой ноге… Теперь рана чистая, без инфекции, и ожидается, что она хорошо заживёт», — сообщает Лароса.

По его словам, во время проведения уик-энда на Гавайях в прошлые выходные Джилл наступила на некий предмет, в результате чего травмировала левую ногу. Во время осмотра раны медицинские специалисты «не смогли определить, какой предмет вызвал повреждение».

Как сообщало ИА REGNUM, Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, возглавляла делегацию Соединённых Штатов на открытии Олимпийских игр в Токио.

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