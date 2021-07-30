Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 52 374.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 144 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Число контактных лиц по ситуации на утром 30 июля превышает 16 тыс. человек. Выздоровели от COVID-19 за сутки 90 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 47 230 жителей Бурятии.