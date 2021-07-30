Екатеринбург, 30 июля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа школьниц устроила танцы на мемориале «Чёрный тюльпан», посвящённом павшим в Афганистане и Чечне. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, их заметили поздним вечером 29 июля. Юные особы танцевали под музыку. Однако они убежали сразу после того, как заметили внимание со стороны прохожих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сатке Челябинской области школьницы жарили сосиски прямо на Вечном огне. По факту совершённого ими преступления идут проверки.