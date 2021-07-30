Иркутск, 30 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Арбитраж Иркутской области продлил сроки реализации имущества банкрота — Татьяны Мордуевой, которая является дочерью экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Полномочия финансового управляющего предпринимательницы также продлены до 25 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Управляющий уточнил, что в ходе процедуры банкротства у Мордуевой были обнаружены доли в пяти компаниях Иркутской области, включая издательский центр, агентство недвижимости. Некоторые доли были заложены банку «Солидарность». На сегодня идёт реализация активов и оспариваются ранее осуществленные сделки. Например, о переводе средств подконтрольной фирме в размере 1,47 млн рублей.

Напомним, банкротом должницу признали еще в 2018 году по инициативе компании «КапиталИнвестСтрой». Сроки процедуры несколько раз продлевали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с апреля 2021 года банкротом является и сын экс-губернатора, областной депутат Андрей Левченко, ставший фигурантом уголовного дела. И у Мордуевой, и у Левченко-младшего финансовым управяющим является Дмитрий Токарев.

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Сергей Левченко покинул губернаторский пост в декабре 2019 года. Это произошло на фоне критики его работы.

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