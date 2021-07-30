Пекин, 30 июля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Власти Китая создадут по одному стандартизированному институту охраны здоровья матери и ребенка в каждой провинции, городе и уезде, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Медицина

Согласно уведомлению, опубликованному Национальной комиссией здравоохранения КНР, в стране будут предоставлены более высококачественные медицинские ресурсы для ухода за матерью и ребенком. Также в уведомлении излагались ключевые меры по реализации недавно опубликованной политики, позволяющей парам иметь троих детей.

Другие меры включают упорядочение административных вопросов, связанных с деторождением и медицинским обслуживанием детей.