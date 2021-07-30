Пекин, , 06:24 — REGNUM Бывший заместитель командующего специального приозводственно-строительного корпуса в китайском Синьцзяне попал под следствие, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

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Бывший заместитель командира Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) и секретарь комиссии по политическим и правовым вопросам корпуса Ян Фулинь был подвергнут дисциплинарному и надзорному расследованию со стороны высшего органа страны по борьбе с взяточничеством по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законов.

Ян находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Детали его дела пока не раскрываются. Как правило, это означает получение взяток и лоббирование интересов третьих лиц, а также порочащее честь коммуниста поведение.