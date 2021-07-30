Под Челябинском школьницы жарили сосиски на Вечном огне
Сатка, Челябинская область, 30 июля, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области три школьницы поджарили сосиски на Вечном огне. Об этом пишут в соцсетях.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вечный огонь
Мемориальный комплекс расположен в сквере Славы. Там и было совершено это преступление.
Сейчас полиция ведёт проверку по факту инцидента. Также свою проверку начала прокуратура. Предстоит решить вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт и о привлечении их родителей к ответственности.