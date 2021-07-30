Шэньян, Китай, 30 июля, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Взрыв цистерны с жидким газом на северо-востоке Китая привел к гибели одного человека, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Взрыв

Один человек погиб и еще 17 получили ранения в результате взрыва цистерны с жидким газом, установленной на автомобиле в городе Фушунь провинции Ляонин. Взрыв произошел около 17:33 по местному времени 29 июля на испытательной базе автоцистерн в районе Дунчжоу провинции Фушунь.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в местной больнице. Подробности происшествия пока не сообщаются. Инициировано расследование причин трагедии.