Пекин, 30 июля, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия (НОАК) и Народная вооруженная полиция оказали помощь в экстренном спасении людей и ликвидации последствий стихийных бедствий во многих районах, пострадавших от проливных дождей в стране, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Avvenire.it Армия Китая

Личный состав, транспортные средства, самолеты и катера военных были направлены в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, для проведения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, сказал представитель Министерства обороны КНР У Цянь. По словам У, армия будет решительно выполнять задачи по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, возложенные на нее Коммунистической партией Китая и народом.

Многие районы Китая пострадали от стихийных бедствий, вызванных проливными дождями. В провинции Хэнань в центральном Китае число погибших в результате ливней возросло до 99 по состоянию на полдень 29 июля.