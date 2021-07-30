Пекин, 30 июля, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности КНР начало годичную кампанию по борьбе с нарушениями законодательства, связанными с природными ресурсами, а также теми, кто укрывает такие преступления, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

(сс) keesstes Добыча песка

Полицейские операции по борьбе с организованной преступностью, наносящей ущерб природным ресурсам, должны стать важной задачей регулярного подавления организованной преступности в стране, заявил замминистра общественной безопасности страны Ду Ханвэй.

Департаментам общественной безопасности по всей стране предлагается активизировать борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых и выемкой песка, а также разоблачать преступные группировки, стоящие за крупными делами в этой области.

Министерство настоятельно призвало предпринять усилия по созданию и совершенствованию долгосрочных механизмов обмена отчетной информацией о таких случаях и совместной правоохранительной деятельности, чтобы устранить коренные причины незаконной добычи полезных ископаемых и добычи песка.

В ходе трехлетней национальной кампании по борьбе с организованной преступностью, начатой в 2018 году, китайская полиция ликвидировала более 1090 преступных синдикатов на месторождениях полезных ископаемых и задержала более 20 000 подозреваемых.