Новосибирск, 30 июля, 2021, 06:03 — ИА Регнум. На площадке строительства нового моста через реку Обь в Новосибирске производственную практику прошли более 20 студентов Сибирского государственного университета путей сообщения. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Группы «ВИС».

Группа «ВИС» Новосибирские студенты прошли практику на строительстве моста через Обь

"Все они учатся на 3 — 4 курсах факультета «Мосты и тоннели», поэтому возможность не только побывать на площадке масштабной стройки, но и поучаствовать в ней многие расценили как бесценный опыт», — отметили в компании.

Практиканты трудились в должностях помощников мастеров строительно-монтажных работ, геодезистов, техников, бетонщиков в комплексных бригадах по устройству монолитных конструкций из железобетона.

Напомним, что в декабре 2017 года дочерняя компания Группы «ВИС», ООО «Сибирская концессионная компания», заключила концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске.

Новый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».