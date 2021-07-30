Хух-Хото, Китай, 30 июля, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Археологи обнаружили каменный дом с «регулировкой температуры», построенный в раннем бронзовом веке в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Археология

Древнее жилище на месте руин Сяотаншань имеет археологические конструкции, которые помогли ему оставаться прохладным летом и теплым зимой, сообщает Институт культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии.

Дом состоит из трех круглых каменных стен, каждая примерно в метре друг от друга, с перегородками между ними для прямого проветривания. Самый внутренний круг был построен примерно в метре под землей, что также помогло регулировать внутреннюю температуру, сказал научный сотрудник института Лянь Цзилинь.

Такой древний архитектурный проект является первым в своем роде, когда-либо обнаруженным в Китае, сказал Лянь, который описал его как «дом с кондиционером».

Руины Сяотаншаня являются частью культуры нижнего слоя Сяцзядяья, ветви северной бронзовой культуры, насчитывающей возраст 3500−4000 лет и существовавшей во времена династий Ся и Шан. Эксперты полагают, что это место в бронзовом веке могло похвастаться передовой технологией выплавки металла.