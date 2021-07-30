Владивосток, 30 июля, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Приморье аномально тёплое море вынуждает морских обитателей приближаться к берегам. Медузы и акулы представляют угрозу отдыхающим на побережье.

Pterantula Тигровая акула

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В морской акватории Владивостока и других прибрежных районах Приморья после двух недель жары вода прогрелась до 28 градусов. Ихтиологи предупреждают о подходе разных видов акул: белой, тигровой, мако, которые при таких температурах довольно агрессивны, пишет vdk_news.

В соцсетях приморцы выкладывают видео с белухами и мертвыми акулами. Зафиксирован даже случай, когда отдыхающие спасли акулу, которая без сил лежала на берегу моря. Они оттолкали её в воду.

Последние случаи нападения акул на человека в Приморье были зарегистрированы в 2011 году. 17 августа в бухте Теляковского парень при встрече с акулой лишился рук и получил травмы бедра и грудной клетки. На следующий день морской хищник напал ещё на одного туриста в районе острова Желтухина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с аномальной жарой у морских берегов активизировались медузы-крестовики.