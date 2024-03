Пекин, 30 июля, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Автомобили без водителя вскоре отправятся на скоростные автомагистрали Пекина для тестирования, поскольку муниципальные власти одобрили постепенное открытие нескольких участков скоростных автомагистралей для беспилотных транспортных средств, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Сначала будет открыта скоростная автомагистраль протяженностью 10 км между пятой и шестой кольцевыми дорогами города. Шесть других участков скоростной автомагистрали будут открыты позже, чтобы добавить еще один участок протяженностью 143 км к уже открытым скоростным дорогам для тестирования беспилотных транспортных средств.

Заместитель директора Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий Цзян Гуанчжи заявил, что скоростной тест самоуправляемых транспортных средств имеет высокий порог входа. Испытываемые транспортные средства должны быть оснащены соответствующими устройствами и подключены к облачной платформе для передачи данных в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность проезда по скоростной автомагистрали.

В настоящее время в городе насчитывается 226 маршрутов для тестирования самоуправляемых транспортных средств общей протяженностью около 752,4 км, согласно компании Beijing Innovation Center for Mobility Intelligent (BICMI) Co., Ltd.

Пекин выдал временные автомобильные номерные знаки 99 автомобилям 15 компаний, включая китайский интернет-гигант Baidu и китайскую платформу для заказа такси DiDi Chuxing. Среди этих компаний также числится китайский стартап автономных транспортных средств Pony. ai и Baidu, которые получили разрешения на тестирование своих беспилотных автомобилей с пассажирами на борту.

По количеству компаний, подающих заявки на проведение дорожных тестов автономного вождения, общему количеству беспилотных транспортных средств и их пробегу по дорогам города, Пекин занимает первое место в стране, говорится в сообщении BICMI.