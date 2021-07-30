Лондон, 30 июля 2021, 05:38 — REGNUM Россия и Китай якобы занимаются опасной деятельностью в космосе, из-за которой могут быть уничтожены спутники третьих стран. Об этом заявил начальник штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон 29 июля в интервью The Daily Telegraph.

Агрессия. Великобритания
Агрессия. Великобритания

Он утверждает, что за последний год РФ направила на орбиту группу спутников, «имеющих характеристики вооружений». Кроме того, по словам Уигстона, «противоспутниковые технологии» продолжает «развивать» и КНР.

Начальник штаба указал на то, что китайская сторона разрабатывает ракеты, которые способны уничтожать спутники, а также создает «лазерное ослепляющее оружие» и устройства для «осуществления радиопомех».

По его мнению, действия России и Китая представляет угрозу для безопасности Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава британской внешней разведки Ричард Мур заявил, что Россия является «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но представляет одну из самых насущных проблем для Лондона.

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