Лондон, 30 июля, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Россия и Китай якобы занимаются опасной деятельностью в космосе, из-за которой могут быть уничтожены спутники третьих стран. Об этом заявил начальник штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон 29 июля в интервью The Daily Telegraph.

Агрессия. Великобритания

Он утверждает, что за последний год РФ направила на орбиту группу спутников, «имеющих характеристики вооружений». Кроме того, по словам Уигстона, «противоспутниковые технологии» продолжает «развивать» и КНР.

Начальник штаба указал на то, что китайская сторона разрабатывает ракеты, которые способны уничтожать спутники, а также создает «лазерное ослепляющее оружие» и устройства для «осуществления радиопомех».

По его мнению, действия России и Китая представляет угрозу для безопасности Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава британской внешней разведки Ричард Мур заявил, что Россия является «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но представляет одну из самых насущных проблем для Лондона.