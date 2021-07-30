Шанхай, Китай, 30 июля, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Оплаченные иностранные инвестиции Шанхая выросли на 21,1% в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Фактическое использование иностранных инвестиций в Шанхае за этот период составило около $12,45 млрд сообщила муниципальная торговая комиссия горда. За первую половину этого года в муниципалитете была открыта 31 региональная штаб-квартира международных компаний, финансируемых из-за рубежа. В результате чего общее их число в городе 802.

Тем временем было построено 12 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, финансируемых из-за рубежа, в результате чего общее их число в Шанхае достигло 493.