Новосибирск, 30 июля, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Новосибирская область по производству пива занимаетпятое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Татарии, Ульяновской области и Санкт-Петербурга) ипервое- среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Цитата к/ф «Операция «Ы“ и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Пиво

«За январь — июнь 2021 года в Новосибирской области было произведено 24,1 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения, что на 12,6% (2,7 млн декалитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года», — уточняет региональный орган статистики.

При этом на долю субъектов малого предпринимательства приходится 5% произведенного на территории области пива.