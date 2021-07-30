Владивосток, 30 июля, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Приморье с 23 июля наблюдается дефицит топлива на автозаправках — автомобилисты выстраиваются в километровые очереди. При этом бензин и дизтопливо можно найти лишь на единичных АЗС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заправка автомобиля

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Практически по всему краю и во Владивостоке многие заправки попросту закрыты. Так, в Дальнегорске автомобилисты вынуждены днём простаивать в очереди более 3−4 часов. Если некогда тратить рабочее время — приезжают на заправку ночью.

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«Решил поехать ночью. Простоял в очереди с 1:30 до 3:00, но заправил машину. А что делать? При этом внятного объяснения по ситуации с бензином у операторов нет. Говорят, что не хватает водителей на бензовозах, отпускное время, да и проблемы что-ли у них с выплатой зарплат. Ясности в вопросе нет, когда всё разрешиться — неизвестно», — рассказал автовладелец Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за период с 19 по 26 июля выросла на 13 копеек и достигла 48,44 рубля.