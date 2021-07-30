Тайбэй, 30 июля, 2021, 05:30 — ИА Регнум. На восточном побережье Тайваня 30 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Побережье Тайваня

Эпицентр землетрясения располагался на береговой линии на расстоянии 17,1 км от города Хуалянь с населением более 106 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине пять километров.

Отмечается, что незначительные колебания почвы ощутили жители уездов Хуалянь и Наньтоу. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы сейсмологами в Мьянме.