Новосибирск, 30 июля, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области в первом полугодии 2021 года организациями (безсубъектов малого предпринимательства) отгружено товаров собственногопроизводства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационногохарактера на сумму 7068,2 млн рублей. Этона 3,2% меньше, чемза январь - июнь 2020 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Airko.org На инновационном предприятии

«Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объёме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 1,5% (в первом полугодии 2020 года — 1,8%)», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что большая часть отгруженных инновационных товаров, работ иуслуг произведенаорганизациями обрабатывающих производств - 79, 9%.

Напомним, что инновационнаяпродукция (товары, работы, услуги) - продукция, подвергавшаяся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям, она охватывает изделия новыеилиподвергавшиеся усовершенствованию.