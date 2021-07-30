Хоторн, США, 30 июля, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Основатель SpaceX Илон Маск поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина с завершением стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией (МКС).

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Поздравляю!» — написал американский предприниматель в ответ на другое сообщение Рогозина.

В ответ глава Роскосмоса поблагодарил Маска и пожелал ему «всего наилучшего».

Также с доставкой «Науки» Россию поздравили американские коллеги из NASA.

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Как сообщало ИА REGNUM, стыковка «Науки» к надирному узлу модуля «Звезда» МКС произошла 29 июля в автоматическом режиме. Модуль был выведен на орбиту Земли вечером 21 июля ракетой-носителем «Протон-М».