Новосибирск, 30 июля, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Из Новосибирской области в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2021» вышли восемь библиотекарей. Об этом ИА REGNUM рассказали в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

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«За право получить титул лучшего поборются специалисты из Новосибирска, Татарска, Маслянино, Довольного, Сузуна и Оби», — уточнили в учреждении.

Конкуренцию новосибирским специалистам составят 194 сотрудника библиотек из 56 регионов России. Учредитель конкурса — Министерство культуры Российской Федерации, организаторы — Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

Итоги профессионального конкурса подведут в сентябре. Победители получат премии от 50 до 150 тысяч рублей.