Владивосток, 30 июля, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Приморье с аномальной жарой у морских берегов активизировались медузы-крестовики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по региону.

skeeze Медузы

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«Медуза-крестовик — небольшая, но опасная медуза, обитающая у берегов Японии, Кореи и у дальневосточных берегов России. Крестовик имеет высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета диаметром 2,5 см, 60 тонких щупалец и прозрачное тело. Живёт эта медуза на небольших глубинах и в самые жарки месяцы лета выходит к берегам. Будьте осторожны при купании в море», — предупреждают спасатели.

При укусе медузы появляется резкая боль, сыпь, сухой непрекращающийся кашель, сильная жажда, тошнота, рвота, расстройство желудка, кратковременная потеря зрения и слуха.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина подвергся нападению акулы на северо-востоке Бразилии.