Москва, 30 июля, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Уровень импорта российских товаров в США вырос в полтора раза на фоне роста цен за первые пять месяцев 2021 года и приблизился к отметке в $11,5 млрд, 29 июля сообщило РБК со ссылкой на Бюро переписи населения Соединенных Штатов (Census Bureau).

ИА REGNUM Доллар

Объем драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, ввезенных из РФ на американскую территорию, в денежном выражении составил $1,6 млрд. Импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов увеличился более чем на 75 процентов и достиг $6,7 млрд.

Также возросли поставки в США российских удобрений, железа, стали и некоторых групп несырьевых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Федеральная таможенная служба РФ объявила, что по итогам июня Россия импортировала из стран дальнего зарубежья товаров на сумму $21,323 млрд. Эта цифра 0,7% меньше, чем в мае. Однако, за первое полугодие 2021 года импорт в Россию из дальнего зарубежья составил $121,55 млрд, что на 28,9% в годовом выражении.