Хабаровск, 30 июля, 2021, 04:32 — ИА Регнум. С начала лета в Хабаровске утонули 12 человек — очередная трагедия случилась 28 июля — погибла 64-летняя женщина, которая купалась в Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

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Несчастный случай также произошёл 27 июля — спасатели вытащили из озера тело 31-летнего мужчины. Больше всего утонувших было в Индустриальном районе, где погибли уже пять человек.

«Протяженность Амура вдоль Индустриального района — 20 километров. Из-за аномальной жары в воду совершенно в разных местах, где нет спасательных постов, лезут и взрослые, и дети. А между тем, течение в реке превышает норму в три раза, а вода не соответствует санитарным нормам», — рассказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ«Алексей Шабловский.

За детей без присмотра, тем более в местах запрещённых для купания, несут ответственность родители. С 1 июня сотрудники администрации Индустриального района с полицейскими провели 46 рейдов, зафиксировали 945 купающихся детей. Многим сделали предупреждение, а на некоторых составили протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в Коми утонули девять детей, восемь из них купались в водоемах без присмотра взрослых.