Киев, 30 июля, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Украине для «победы» над Россией необходимо готовиться к ее ослаблению, заявил бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос 29 июля в эфире телеканала ATR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, Киев должен быть в состоянии отправить РФ в «короткий нокаут».

«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — сказал генерал.

Кривонос считает, что такой момент якобы может наступить в течение следующих десяти-пятнадцати лет. Он добавил, что до этого времени Украине следует демонстрировать приверженность к «мирному возвращению» территорий, а также развивать собственные вооруженные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.