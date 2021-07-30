Москва, 30 июля, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Российские военные осенью 2021 года испытают ударный беспилотный летательный аппарат «Орион» с модернизированными противотанковыми ракетами комплекса «Вихрь-М», сообщил 30 июля источник в оборонно-промышленном комплексе.

Kronshtadt.ru БЛА «Орион»

«В настоящее время ведутся работы по интеграции на «Орион» модернизированных противотанковых ракет комплекса «Вихрь-М», — цитирует РИА Новости собеседника. — Осенью на военном полигоне будут проведены первые стрельбы «Вихрями» с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника».

По словам источника, интеграция усовершенствованных ракет в состав вооружения беспилотника существенно повысит его возможности по уничтожению танков и другой тяжелобронированной техники.

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«Орион-Э» — средневысотный ударный БПЛА большой продолжительности полёта, он может провести в воздухе до 24 часов. Впервые комплексы «Орион» показали в октябре 2020 года. Они испытывались в боевых условиях в Сирии, совершив там несколько десятков боевых вылетов как в разведывательном, так и в ударном вариантах.