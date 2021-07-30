Хабаровск, 30 июля, 2021, 04:20 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за первые полгода количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года более чем в два раза. Сдано 154,6 тыс. кв. метров: 113,2 тыс. в многоквартирных домах, 41,4 тыс. в индивидуальных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе регионального правительства.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна На стройке

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В краевом минстрое ведется комплексная работа с застройщиками. Определены площадки под перспективное жилищное строительство. Это 6-й и 7-й микрорайоны, микрорайон «Ореховая Сопка», а также территории в районе ДОСААФ, переулка Брянский и улицы Связная. В будущем здесь построят 3,7 млн кв. метров жилья.

«В Хабаровском крае стоит цель вводить миллион квадратных метров жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди — профессионалы в строительстве, есть производства. Но имеющиеся мощности не могут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени 2020 года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярев.

На данный момент в регионе работает 221 предприятие по производству строительных материалов. Также в Хабаровске реализуется инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината «Прогресс» для обеспечения железобетоном точек комплексной застройки. Объём вложенных инвестиций составит более 500 млн рублей, планируется создание 150 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в январе — июне 2021 года введено 738 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Это на 18,3% выше уровня соответствующего периода 2020 года.