Нью-Йорк, США, 30 июля, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 июля умеренным ростом на фоне итогов заседания ФРС и начавшегося «сезона» отчётности. Скромнее других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 153,60 пункта (0,44%), до уровня 35 084,53 пункта. S&P 500 прибавил 18,51 пункта (0,42%), поднявшись до уровня 4419,15 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 15,68 пункта (0,11%), поднявшись до уровня 14 778,26 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,24, до уровня $73,62 за баррель.

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