Москва, 30 июля, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 30 августа 2021 года рассмотрит иск Роскосмоса к входящему в его состав АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» — ведущему предприятию ракетно-космической промышленности. В споре речь идёт о взыскании неустойки по одному из госконтрактов, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Иск был подан 26 июля 2021 года, а 28 июля дело приняла судья Гузеева. В споре речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 11 589 890 рублей». Детали пока не сообщались.

Помимо этого, 6 сентября будут рассмотрены претензии госкорпорации к НПО на сумму 3,95 млн рублей.

Напомним, также в середине июля 2021 года между госкорпорацией и НПО им. Лавочкина был подписан контракт на разработку и испытания космического телескопа «Спектр-УФ». Сумма сделки составила 3,68 млрд рублей.