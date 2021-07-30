Лима, , 03:56 — REGNUM Депутат Конгресса Перу 41-летний Гидо Бельидо Угарте назначен новым премьер-министром страны решением перуанского президента Педро Кастильо, 29 июля сообщило агентство Andina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава государства и руководитель правительства являются членами леворадикальной партии «Свободное Перу». После своего назначения Угарте произнес речь на испанском и языке кечуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля состоялась инаугурация Педро Кастильо, избранного президентом Перу 19 июля.

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