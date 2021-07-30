Санкт-Петербург, , 03:59 — REGNUM Военные корабли иностранных государств, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, покинули Кронштадт. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военно-морской парад в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

В их числе — фрегаты ВМС Индии «Табар», ВМС Пакистана «Зульфикар» и ВМС Ирана «Саханд».

"Участие боевых кораблей ВМС Пакистана, ВМС Индии и ВМС Ирана в Главном военно-морском параде послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками государств, которые будут представлять эти корабли на мероприятиях 25 июля», — приводятся в сообщении слова главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сказанные им до начала праздника.

Отмечается, что ранее Евменов встретился в Санкт-Петербурге с 20 делегациями иностранных ВМС, посетивших Главный военно-морской парад.

Как сообщало ИА REGNUM, акваторию Невы в Санкт-Петербурге покинули все боевые корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

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