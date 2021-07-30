Москва, 30 июля, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 16 августа 2021 года начнёт рассматривать многомиллионный иск, адресованный ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». С военных строителей Минобороны России в рамках данного спора требует почти 690 млн рублей. В целом же у министерства к ФГУП в июле подано исков на несколько миллиардов рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Одно из заявлений поступило в суд 23 июля 2021 года. Дело принял судья Пронин. В нём речь идёт «о расторжении государственного контракта и взыскании 689 681 960,88 рубля».

Это далеко не первый и не единственный судебный спор между сторонами. Так, 28 июля 2021 года министерство подало к ФГУП ещё свыше 20 финансовых претензий. В одном деле речь идёт о 32 762 024,22 рубля, а в другом — о 1 495 860 967,68 рубля. Иски пока не приняты к рассмотрению.

Напомним, ФГУП было создано в апреле 2003 года для строительства различных объектов. Предприятие имеет восьми филиалов в регионах России. Его директор с октября 2020 года — Александр Иванов.