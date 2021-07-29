Нью-Йорк, США, 30 июля, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Заместитель посла США Джеффри ДеЛаурентис призвал Совет Безопасности ООН оказать давление на вооруженные силы Мьянмы, чтобы те прекратили насилие и восстановили демократию в стране. Об этом 29 июля сообщило агентство Associated Press.

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«ООН должна действовать незамедлительно, чтобы остановить нападения, преследования и задержания военной хунты в разгар кризиса COVID-19», — сказал он.

На неофициальном заседании совета ДеЛаурентис сообщил, что военные Мьянмы не планируют выполнять обязательства, взятые в апреле 2021 года на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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На саммите лидеры АСЕАН обнародовали план действий из пяти пунктов, который призывает к прекращению насилия, конструктивному диалогу, назначению специального посланника ассоциации, оказанию гуманитарной помощи и обеспечит визит переговорщика в Мьянму.

Ранее спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в этой южноазиатской стране может стать бесконтрольным.