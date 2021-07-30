Лиссабон, 30 июля, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Обязательное ношение защитных масок на улице в Португалии будет отменено с начала сентября 2021 года, 29 июля сообщила газета Publico со ссылкой на заявление португальского премьер-министра Антониу Кошты.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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Кроме того, с 1 августа в стране перестанет действовать ночной комендантский час и будут сняты ряд других ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией. Власти Португалии также пообещали отрыть в стране бары и дискотеки, когда 85% жителей привьются от COVID-19.

Такие заведения смогут посетить лица, имеющие так навеваемые «COVID-паспорта» — документы о вакцинации, отрицательном тесте на SARS-CoV-2 или о перенесенной коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Антониу Кошта объявил, что в Португалии началась четвертая волна пандемии коронавируса.