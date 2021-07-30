Владивосток, 30 июля, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке будут отлавливать, лечить, чипировать и стерилизовать бездомных собак — об этом уже заключено соглашение с фондом «Друг Рич», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Nhandler В приюте для собак

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«Собак привозят в чистые просторные вольеры, обследуют на наличие болезней и лишь после этого назначают операцию по стерилизации. Каждая собака живёт в приюте по расписанию — животные не только сидят в вольерах, где их кормят, но и выходят на прогулку на специально оборудованную спортивную площадку. Собаки не агрессивны и не представляют угрозы людям. После всех процедур их выпустим в своё прежнее место обитания. Или же найдется тот, кто захочет взять собаку в семью. Такой вариант, конечно, предпочтительнее», — рассказал волонтер и создатель питомника Андрей Бабенко.

Уже в ближайшие дни волонтёры начнут отлов животных на улицах Владивостока. По поручению главы города Константина Шестакова на эти цели выделяется порядка 600 тыс. рублей. В дальнейшем фонд сможет рассчитывать на грантовую поддержку или стать участником открытых электронных аукционов на оказание услуг по отлову и лечению животных.

На первом этапе в приют доставят 80 собак.

В 2022 году администрация Владивостока намерена построить муниципальный питомник, который займется отловом и содержанием собак с улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заводском районе Саратова открылся новый приют для бездомных животных.