Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Расследованием ситуации с модулем «Наука» на Международной космической станции займётся команда инженеров во главе с Россией, сообщил 29 июля на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука» NASA

«Роскосмос возглавит расследование того, что произошло», — сказал он.

В работе также примут участие американские астронавты.

Монталбано добавил, что МКС не получила повреждений в связи со стыковкой с российским модулем.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля «Наука» успешно пристыковалась к МКС, но двигатели модуля неожиданно начали работать. В результаты на 45 градусов изменилась высота станции. Для стабилизации станции запустили двигатели российского корабля «Прогресс».

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