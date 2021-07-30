Богота, 30 июля, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В столице Колумбии Боготе в результате столкновений с манифестантами ранения получили не менее шести полицейских. Об этом со ссылкой на правоохранителей 29 июля сообщает газета El Tiempo.

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командующий полицией Боготы Элиесер Камачо «Шесть сотрудников были ранены, их пришлось госпитализировать».

28 июля в Боготе вновь вспыхнули беспорядки, во время которых полиция задержала за вандализм 13 человек. Массовые акции протеста не прекращаются в стране с 28 апреля, после обнародования планов правительства по проведению налоговой реформы. Они уже привели к отставке министра финансов и ряду других уступок властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии в ходе прошедших 20 июля массовых митингов, перешедших в погромы магазинов, банкоматов и автобусов, полиция задержала более 20 человек.