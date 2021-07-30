Берлин, 30 июля, 2021, 03:16 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва 27 июля на территории химического завода Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн — Вестфалия), 29 июля сообщило агентство dpa со ссылкой на прокуратуру Кельна.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Ранее стало известно о двух жертвах ЧП. Еще двое человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на территории города Леверкузен выпала сажа после взрыва на предприятии Chempark.